Ford Pro will Unternehmen künftig anbieten, ihre Werkzeuge per GPS tracken zu lassen. Dadurch soll unter anderem menschlicher Vergesslichkeit entgegengewirkt werden. Laut dem Dienstleistungs- und Vertriebsunternehmen, mit dem Ford Lösungen für gewerbliche Kunden anbietet, können Firmen so bis zu 450 Euro pro Fahrzeug jährlich sparen. Je nach Flottengröße seien so Einsparungen von mehreren tausend Euro möglich.

Entwickelt wurde das System am Ford Research and Innovation Center in Aachen. Als Ergebnis eines Pilotprojekts des Lehrstuhls für Marketing der RWTH Aachen konnte die potentielle Kostenersparnis errechnet werden. Konkret werden für das System robuste Ortungsgeräte, die mithilfe von Bluetooth-Konnektivität und GPS-Ortung funktionieren, an Werkzeugkisten oder an den Maschinen platziert, um eine Verbindung zum Firmenfahrzeug sowie zum Server herzustellen. Durch die Technologie möchte man nicht nur Vergesslichkeit entgegenwirken, auch die Abstimmung und Koordination unter den Mitarbeitern soll verbessert werden. Der Bestand könne jederzeit effizienter überprüft und vorausgeplant werden, so Ford Pro.