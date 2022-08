Der zweite Bereich ist die eigentliche Produktion von Teilen für Straßenfahrzeuge. Wie der gegenwärtige Betrieb der neuen, robotisierten Anlage in Redford sehr zeige, habe sich dies inzwischen ebenfalls etabliert, wenn auch mit Mengenbeschränkungen von jährlichen Stückzahlen im höchstens einstelligen Tausenderbereich. In der Regel handelt es sich bei den in Autos verwendeten Teilen laut Ryska „um Komponenten, die nicht zur Klasse A gehören und die der Kunde nicht sieht.“ Ein solches Teil wäre beispielsweise ein additiv gefertigter Spulenisolator.

Die anderen von Ryska genannten Bereiche müssen jedoch erst noch in kommerziellem Maßstab erschlossen werden. Einer dieser Bereiche umfasst die Serviceteile, vor allem bei minimalen Stückzahlen. „Der Unterhalt von Werkzeugen für Kleinstserien ist mit hohen Kosten verbunden“, bekräftigt er.

Und genau an dieser Stelle ist die neue Anlage in Redford wegbereitend für die Zukunft. Laut Ryska reichen ein oder zwei Drucker an einem Standort aus, um geringe Stückzahlen herzustellen und den Ersatzteilbedarf zu befriedigen, während für mittlere bis hohe Stückzahlen viele Drucker benötigt werden. Er hält ein Szenario für möglich, in dem eine „Druckfabrik mit 20 bis 50 Druckern 24 Stunden täglich an 7 Tagen der Woche autonom arbeitet“. Das Redford-Projekt ist, wie er unmissverständlich sagt, „in erster Linie darauf ausgerichtet, herauszufinden, was die Voraussetzungen dafür sind“.