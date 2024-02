Die Fahrzeugbranche sei aus guten Gründen stark reglementiert. Mitunter reichten schon veränderte Schweißnähte in hoch belasteten Strukturbauteilen aus, damit eine neue Zulassung nötig werde. Allein schon die Crashanforderungen stiegen kontinuierlich (und je nach Absatzmarkt unterschiedlich), was manchem Fahrzeugtyp bereits das vorzeitige Aus beschert hat. Mit Blick auf neue Regularien bedeuteten Update-fähige Fahrzeuge „einen Riesenaufwand“. Zukunft ungewiss: Denn möglicherweise werden disruptive Fortschritte dem Traum vom fast ewigen Auto-Leben ein frühes Ende bereiten. Oder was ist, wenn sich etwa Sensoren und Steuerungstechnik für vollautonomes Fahren nicht mehr ohne weiteres nachrüsten lassen? Münster fragt zudem, ob derartige Konzepte nicht an die Grenze wirtschaftlicher Interessen von Herstellern, Werkstätten und Händlern stoßen.

Besteht Kundeninteresse am Refurbished Car?

Bleibt der Kunde. Nicht ganz unwesentlich für den Erfolg nachhaltiger Update-Ideen. Im Gespräch mit den VDI Nachrichten äußert Thomas Hambrecht, Leiter Leichtbau und Karosserie bei Audi, leise Zweifel: „Akzeptiert es der Kunde, wenn man sein altes Auto aufpoliert, so wie ein aufbereitetes Handy?“ Wer heute im Drei-Jahres-Takt sein Fahrzeug wechselt, wird möglichweise von Refurbishing wenig begeistert sein. „Im Premiumsegment erwarten die Kunden neue Features und Top-Designs“, so Hambrecht. Denkbar sei Update-Fähigkeit allenfalls im kostengünstigen A-Segment, also bei Kleinwagen, eventuell bei Kompakten.

Attraktiv könnte das Konzept vor allem für Flottenbetreiber sein und dort, wo User- und nicht Ownership eine Rolle spielt, also beim Sharing, Leasing und der Vermietung. „Dann wird der Kunde mit erneuerbaren Fahrzeugen sehr gut zurechtkommen“, sagt Münster. Andernfalls müsse „die Qualität des Erneuerungsergebnisses stimmen“. Fraglich, so Münster, ob solche Kunden überhaupt ein „umweltfreundliches, recyceltes“ Auto wünschten.

Fazit: Wenn sich das Konsumentenverhalten tatsächlich eher in Richtung Usership verschieben würde, Kunden den Nachhaltigkeitsgedanken zum schlagenden Kaufargument machten und auch noch der Gesetzgeber mitspielte, dann könnte das ewige Auto eine Chance haben.