Akribische, digitale Dokumentation ist auch noch aus einem anderen Grund nötig: Da viele Änderungen nicht nur rein kosmetische Eingriffe sind, steht bei grundlegendem Update jeweils eine erneute Zulassung an, deren Arbeitsweise in der Anlauffabrik der Demonstrator Re-Assembly Homologation vorführt. Die digitalen Voraussetzungen für eine rollierende Homologation wurden geschaffen, jetzt muss nur noch das Kraftfahrt-Bundesamt mitziehen. Wünschenswert wäre hier für den e.Volution-Gründer eine Lösung wie in den USA, wo die Homologation ohne bremsende Behörde per Selbsterklärung abläuft.

Wirtschaftlich kann sich das Konzept vor allem für die Produktion von kleinen bis mittleren Serien sehen lassen: So komme der bisher in der Großserie nötige Personalaufwand vieler OEM für E-Autohersteller meist nicht infrage. So rechnete der Autopionier bei seiner Form der Produktion mit 400 statt der sonst üblichen 2.000 Entwickler. „Das Konzept erhöht – richtig gemacht – die Wertschöpfung um 20 Prozent", verspricht Schuh. „Es ist profitabler als das Neuwagengeschäft, spart 50 Prozent an Ressourcen und ist daher sehr nachhaltig – und es rettet langfristig Mutter Erde!“