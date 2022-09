Fraunhofer verbessert Reinigung von Carbon Black

Während sich die Industriepartner den Elektrolyten widmen, optimieren die Forschungseinrichtungen die Elektroden. Die Anode bestehe beispielsweise aus einem hochporösen Kohlenstoff-Aerogel, das am DLR entwickelt und aus nachhaltigen Biorohstoffen hergestellt werde, erläutern Christian Kaiser und Sebastian Dittrich, Leiter der Arbeitsgruppe Aufbereitung und Verwertung am Fraunhofer IBP. Für eine verbesserte Leitfähigkeit werde dies Aerogel mit Industrieruß kombiniert. Das Ruß wird allerdings nicht neu produziert, sondern aus Altreifen gewonnen.

Üblicherweise sei recyceltes Carbon Black mit metallischen Oxiden und Silikaten verunreinigt, weshalb es sich unbehandelt nicht für Reifen oder Batterien eignet. Ein neu entwickeltes Reinigungsverfahren des Fraunhofer IBP soll dies ändern und das recovered Carbon Black (rCB) wieder nutzbar machen. Einer der Projektpartner habe das Verfahren bereits exklusiv lizensiert. Eine Industrieanlage für die Reinigung von rCB werde derzeit konzipiert und aufgebaut, verlautbart das Institut. Nun steht die Optimierung des Reinigungsprozesses an, sodass sich rCB nicht nur in Reifen, sondern auch in Lithium-Ionen-Batterien einsetzen lässt.