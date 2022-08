Das in der mittelenglischen Grafschaft Warwickshire gelegene Gaydon ist für den britischen Automobilkonzern Jaguar Land Rover so etwas wie das Mekka für Forschung und Entwicklung. Seit seinem Start im Herbst 2019 arbeiten im Entwicklungszentrum erstmals Experten aus Design, Technik und Einkauf unter einem Dach zusammen. Mit einer Fläche von 4.000.000 Quadratmetern und mehr als 13.000 Angestellten ist dort das landesweit größte automobile Design- und Entwicklungszentrum entstanden.

Wie die Briten nun melden, werden sie in ihrem dort untergebrachten neue EMC-Labor ihre elektrifizierten und vernetzten Fahrzeuge auf die Einhaltung aller aktuellen und künftigen Gesetzesvorschriften und Qualitätsstandards in punkto Konnektivität und Elektronik trimmen. Das erste Fahrzeug, das in Gaydon die entprechenden Testreihen durchlief, ist der neue Range Rover Sport.