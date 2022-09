Exoskelette komnbinieren menschliche Intelligenz mit maschineller Kraft, indem sie die Bewegungen des Trägers unterstützen oder verstärken. Auf diesem Gebiet kooperiert German Bionic nun mit dem für Leichtbaulösungen bekannten Zulieferer Mubea. Ziel sei es, die Produktion der Systeme insbesondere für die Wachstumsmärkte USA, Europa und Japan zu skalieren.

Wie German Bionic betont, sei es das erste vernetzte Exoskelett für die Arbeitswelt, das sich mit der Smart Factory verbinden lässt, selbstlernend Hebebewegungen verstärkt und Fehlhaltungen vorbeugt. Das Roboter-Exoskelett der fünften Generation Cray-X wurde in diesem Jahr auf der CES in Las Vegas vorgestellt. Damit habe man auch den Eintritt in den US-Markt eingeläutet, so das Unternehmen. Mit dem Einstieg in die Produktion erschließe man ein neues Zukunftsfeld mit einem prognostizierten Marktvolumen von 12,5 Milliarden US-Dollar bis 2030.