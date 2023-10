Die Leitung des neuen Unternehmens übernimmt Thomas Jansseune, der zuvor 22 Jahre für Umicore tätig war. Zuletzt verantwortete der neue CEO von Ionway den Bereich New Business Incubation beim Materialtechnologiekonzern. Den CFO-Posten von Ionway übernimmt Achim Holzer, der zuvor als Head of Value Engineering & Central Purchasing Functions bei Volkswagen Group Technology aktiv war.

„Die Gründung von Ionway setzt ein starkes Signal für den Rollout der Batteriezellentechnologie in Europa“, kommentiert Jansseune. „Wir sind davon überzeugt: Dieses Unternehmen wird einige wichtige Bausteine liefern, mit denen die Europäische Union ihre Green-Deal-Ziele umsetzen kann.“