Autozulieferer MOLL beantragt Insolvenz

Der 1945 gegründete Batteriezulieferer hat die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Coburg beantragt. Die durch die Coronakrise verursachten wirtschaftlichen Bedingungen und der allgemeine Produktionsstopp in der Automobilindustrie würden diesen Schritt erzwingen. Aktuell beschäftigt Moll 300 Menschen in Bad Staffelstein, die von den Maßnahmen betroffen seien, bestätigte eine Pressesprecherin gegenüber Automobil Produktion.

Die Akkumulatorenfabrik Moll GmbH + Co. KG produziert seit 1945 Batterien für verschiedene Anwendungen, vor allem für die Automobilindustrie. Zu den wichtigen Entwicklungen zählen Batterien für die Start-Stopp-Funktion. In den letzten sechs Jahren habe man auch mit Unterstützung der beiden ausländischen Mitgesellschafter mehr als 15 Millionen Euro in die Erweiterung der Produktionskapazitäten investiert und fast 150 neue Arbeitsplätze geschaffen. Absatzschwerpunkt ist der Volkswagen-Konzern, beliefert werden die Fabriken von Skoda, Seat, der Marke Volkswagen, Audi sowie Porsche.