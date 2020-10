Der VW-Standort Emden erfährt derzeit eine Umwandlung zu einem der modernsten Standorte der Automobilindustrie. Ab 2022 sollen dort mehr als 800 Fanuc-Roboter eine neue Generation von VW E-Fahrzeugen fertigen. Das Werk in Chattanooga wird zum Zentrum der VW-Fertigung von E-Fahrzeugen in Nordamerika ausgebaut. Ab 2022 sollen in Chattanooga etwa 600 zusätzliche Fanuc-Roboter eingesetzt werden.

Fanuc bietet für alle Produkte einen zeitlich unbefristeten Wartungs- und Ersatzteildienst an. „Unsere Kunden können so beim Einsatz aller unserer Produkte darauf setzen, dass ihre Produktion zuverlässig funktioniert“, verspricht Fanucs Deutschland-Geschäftsführer Ralf Winkelmann. Laut eigenen Aussagen unterhält das Unternehmen dazu unter anderem ein 40.000 Quadratmeter großes Waren- und Ersatzteillager sowie einen professionellen Wartungs- und Reparaturservice. In Deutschland rücken Servicemitarbeiter auch nachts aus, um Roboter im Notfall sofort zu reparieren.