Aktionäre entscheiden im September

von von Roswitha Maier

Schaeffler plant Kapitalerhöhung

Zulieferer Schaeffler will durch eine Kapitalerhöhung frisches Geld in die Kassen spülen. Das Unternehmen lädt seine Aktionäre daher am 15. September zu einer außerordentlichen Online-Hauptversammlung ein.