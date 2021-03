Grund für die 1.000 Neueinstellungen sei das starke Nachfragewachstum nach Fahrzeugen und Batteriesystemen, heißt es von Seiten des Auftragsfertigers und Tier-1-Systemlieferanten. Mit den Neueinstellungen will Valmet Automotive das Personal sowohl in der Fahrzeugfertigung sowie in der Produktion von Batteriesystemen in Uusikaupunki und in Salo erheblich aufstocken.

In Uusikaupunki, dem zentralen Standort für die Fahrzeugfertigung befindet sich ein Batteriewerk im Bau, das in der zweiten Jahreshälfte die Produktion aufnehmen soll. In Salo produziert Valmet Automotive bereits seit Herbst 2019 Batteriesysteme für elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Der Personalbedarf für den Standort Uusikaupunki beträgt 700, für den Standort Salo 300 Mitarbeiter. Bei allen neuen Stellen handelt es sich dem Unternehmen zufolge um Festanstellungen.