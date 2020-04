Wer einen Plug-In-Hybrid-Lkw fahre, wolle die Energie aus der Batterie vorrangig für das Anfahren und das Fahren mit niedriger Geschwindigkeit nutzen, beispielsweise im Stop-and-Go-Verkehr, teilt Webasto mit. Zum Laden der Batterie nutzen die Plug-In-Hybrid-Lkw von Scania zwar die Rekuperation zur Erzeugung kinetischer Energie und damit zum Laden der Batterie, doch diese sei häufig nicht ausreichend. Damit die Fahrzeugbatterie zu Beginn des Fahrzeugeinsatzes stets vollständig geladen sei, biete sich das Laden mit einer professionellen Ladestation an, so der Zulieferer. Mit der Ladestation mit 22 kW Ladeleistung könne die Batterie innerhalb von nur 20 Minuten vollständig geladen werden. Zusätzliche Ladevorgänge sind laut Webasto ebenfalls möglich, zum Beispiel während der Lkw zum Be- oder Entladen geparkt sei oder während der Ruhephasen.