1.000 neue Stellen in Produktion und Verwaltung

Valmet Automotive schafft in Finnland 1.000 neue Arbeitsplätze. Eine groß angelegte Einstellungskampagne startet am heutigen Dienstag. Das Unternehmen sucht Mitarbeiter für die Produktion und Verwaltung an den Standorten Uusikaupunki und Salo.Weiterlesen...