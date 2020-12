Aus dem Stand beschleunigt der Fronttriebler in 7,3 Sekunden auf Tempo 100 und wird allzu früh bei einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h abgeriegelt. Das ist nicht viel für 245 PS und doch etwas besser als der identisch motorisierte VW Tiguan eHybrid. Doch der Audi Q3 45 TFSIe will in erster Linie nicht mit seiner Dynamik neue Kunden locken - da sind andere Motorvarianten bis in zum prächtigen RS Q3 mit 400 PS und 4x4-Power die deutlich besseren Modelle. Vielmehr sollen der niedrige Normverbrauch von 1,4 Litern Super auf 100 Kilometern sowie die hohen finanziellen Subventionen den Stecker-Q3 interessant machen. Dienstwagenfahrer versteuern derweil nur die Hälfte und dann gibt es noch einmal bis zu 5.000 Euro Subvention für den PHEV. Ganz nebenbei kann der Mittelklasse-Crossover rein elektrisch immerhin 50 Kilometer rein elektrisch zurücklegen. Im Elektrobetrieb haben Audi Q3 und Audi Q3 Sportback eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h. Das im Boden verbaute Lithium-Ionen-Akkupaket mit seinen 13,0 kWh lässt sich an Wechselstrom mit 3,6 kW Leistung laden. Nach Nachtanken an der E-Ladesäule dauert jedoch bis zu 3:45 Stunden.

Optisch kaum zu erkennen und fahrdynamisch nicht zu spüren ist die wegen des Akkupakets um einen Zentimeter erhöhte Bodenplatte. Das Fahrwerk des Audi Q3 45 TFSIe ist so gut, wie man es von den anderen Versionen mit reinem Verbrenner kennt. Das deutlich erhöhte Gewicht wird dabei nahezu durch den niedrigeren Schwerpunkt ausgeglichen und je nach Fahrprogramm passen sich Lenkung, Fahrwerk, Motoransteuerung sowie Gangwechsel an. Wer es flotter bis schnell gerade auf kurvenreichen Landstraßen angehen lässt, der spürt jedoch eines schnell: den fehlenden Allradantrieb. Doch sonst ist der Audi Q3 ein Klasse-SUV mit guter Sitzposition, exzellenter Verarbeitung, Top-Bedienung und einer Ausstattungsliste, die abgesehen von der Sitzheizung im Fond nebst getrennter Klimaregelung kaum Wünsche offenlässt. Doch wer elektrische Ledersitze, vernetzte Fahrerassistenzsysteme, elektrische Heckklappe und Hightechsound will, der hebt den Preis schnell auf über 60.000 Euro.