Das schwerer auf der Vorderachse liegende V8-Triebwerk fällt in Sachen Fahrdynamik kaum ins Gewicht. Natürlich ist der Achtender schwerer als der Standard-V6, doch nicht nennenswert schwerer als die Versionen mit Diesel- und Plug-in-Hybridantrieb. Die Lenkung selbst ist dabei ebenso klasse wie die gesamte Fahrwerksabstimmung mit ihrer feinen Luftfederung. Praktisch und bei der S-Klasse in dieser Form lange Zeit überfällig ist die Hinterachslenkung, die den Wendekreis der Langversion um bis zu zwei Meter reduziert. Etwas überflüssig, dass es diese Hinterachslenkung mit ihrem Plus für Handling und Wendigkeit in zwei Stufen mit einem Einschlagwinkel von fünf und zehn Grad gibt. Grund ist die optionale Mischbereifung, die an der Hinterachse einen Maximalwinkel von fünf Grad verarbeiten kann.

Natürlich glänzt die neue Mercedes S-Klasse auch als S 580 4matic gerade mit spektakulärem Komfort im Innenraum. Die wohlkonturierten Lederstühle mit ihren insgesamt 19 Motoren und zehn Massageprogramme setzen vorne wie hinten auch im Luxussegment Maßstäbe, die Verstellmöglichkeiten sind nahezu grenzenlos und die Displays sind präziser denn je. Dabei muss man sich an die zahllosen Funktionen der zentralen Großbildschirms mit den Touch- und Sprachfunktionen erst einmal gewöhnen. Selbsterklärend sind die verschiedenen Funktionen nicht - die Darstellung selbst ist klasse. Nicht gefallen kann wie schon bei der überarbeiteten E-Klasse das neue Lenkrad mit der Touchbedienung, wo man allzu leicht immer wieder ungewollt durch die verschiedenen Menüfunktionen rutscht. Groß gewachsene Fahrer blicken über das animierte Instrumentendisplay vor der Windschutzscheibe in eine kantige Lederhöhle, aus der das Head-up-Display seine Informationen auf die Windschutzscheibe projiziert. Die Informationen sind so umfangreich, dass diese oftmals nicht nur im Bereich vor dem Auto, sondern in die Heckleuchten oder das Kennzeichen des vorausfahrenden Autos gespielt werden. Das sorgt gerade im Innenstadtverkehr für Irritationen. Jetzt heißt es nur noch warten bis Juli 2021. Bis dahin kann man noch etwas sparen, denn der S 580 4matic dürfte in der Langversion kaum unter 130.000 Euro starten.