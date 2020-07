Bernhard Maier ist einmal mehr mit sich und der Welt im Reinen. "Wir haben genau das richtige Modellportfolio, um aus der Krise gestärkt hervorzugehen", strahlt der Skoda-Chef und lässt seinen Blick zufrieden über die Autos schweifen, die nur ein paar Meter von ihm entfernt stehen. Genau genommen hat sich die gesamte Skoda-Octavia-Modellfamilie in der neuen Halle unweit des Marken-Hauptquartiers in Mladá Boleslav versammelt. "Hier können wir die Autos unter viel besseren Licht und aus größerem Abstand betrachten und mit Konkurrenten vergleichen", erklärt Technikchef Christian Strube.

Technisch tut sich bei Skodas Bestseller einiges. Die Macher der tschechischen Golf-Konkurrenten konnten sich einmal mehr im Volkswagen-Technikarsenal bedienen. Mildhybridisierungen, Plug-in-Hybride und die evo-Verbrennungsmotoren reduzieren den Verbrauch und die CO2-Emissionen noch einmal drastisch. Die Dieseltriebwerke, die bereits im VW Golf und dem VW Passat ihren Dienst tun, emittieren bis zu 80 Prozent weniger CO2 und mit dem ebenfalls aus den VW-Baureihen bekannten Plug-in-Hybriden kommt man rein elektrisch bis zu 60 Kilometer weit. Interessanterweise bieten die Tschechen im neuen Octavia auch weiterhin Modelle an, die mit Erdgas (CNG) betrieben werden an, was im Zuge des Ausstiegs des VW-Konzerns nur noch selten der Fall sein wird. Das Finale für den ehemaligen Energie-Hoffnungsträger ist eingeläutet.