Zahlreiche Hersteller setzen im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsanstrengungen auf den 4R-Ansatz (Refurbish, Remanufacture, Reuse, Recycling). Doch ausgerechnet das klassische Vertriebsmodell, bei dem das Fahrzeug permanent in den Besitz des Kunden übergeht, könnte sich künftig als zentrales Hindernis hierfür erweisen, heißt es in einer aktuellen Analyse des Beratungsunternehmens Berylls.

Bereits in der Entwicklung und Produktion setzen viele Autobauer inzwischen auf die Einführung strengerer Nachhaltigkeits-Maßstäbe. Auch die Entsorgung von Altfahrzeugen bleibt nicht unberührt: Wertvolle Materialien sollen im Idealfall über Recycling-Kreisläufe der Wiederverwendung in neuen Fahrzeugen zugeführt werden. „Bei näherer Betrachtung der bisher angekündigten Strategien wird aber deutlich, dass sich die OEMs vor allem auf End-of-Life-Anwendungen konzentrieren“, erläutert Heiko Weber, Partner bei Berylls. „Sie haben speziell das Recycling und die Wiederverwendung von Fahrzeugen und Batteriemodulen im Fokus.“ Denn Recycling und Wiederverwendung seien genau die "2R", die derzeit am profitabelsten erscheinen.

Autobauer müssen Vehicle-as-a-Service anbieten

Ausschlaggebend für den Erfolg der 4R-Strategien sei jedoch eine Voraussetzung, die aktuell nicht gegeben ist: Die Hersteller müssen am Ende des Lebenszyklus Eigentümer des Fahrzeugs sein, um dieses einem Recycling-Kreislauf zuführen zu können. Die jetzige Situation, in der das Fahrzeug am Ende des Nutzungszeitraums im Besitz des Käufers bleibt, mache „die bekannten 4R-Konzepte vielfach zu leeren Versprechungen“.