Ab 2027 wird die Neue Klasse auch in Mexiko produziert. Bereits Ende 2025 startet das sogenannte Sports Activity Vehicle-Modell als Erstanläufer der Neuen Klasse im neuen BMW Werk Debrecen in Ungarn, die Limousine soll 2026 in München folgen. In Mexiko werden im Jahr darauf zusätzliche Produktionskapazitäten geschaffen – zunächst für das Sports Activity Vehicle. Die künftige Hochvoltbatterie-Montage im Werk San Luis Potosí soll ein zentraler Bestandteil für die Integration der Neuen Klasse in den Produktionsstandort werden und umfasst über 80.000 Quadratmeter. „Die Batterie-Montage in San Luis Potosí wird Teil unseres weltweiten Produktionsnetzwerks sein. Allein für die sechste Generation unserer E-Antriebe bauen wir dafür fünf Standorte auf drei Kontinenten auf“, erklärt Milan Nedeljković, Produktionsvorstand bei BMW zum Baustart in Mexiko. Weltweit setzte BMW damit auf das Prinzip Local-for-Local. Durch die Nähe der Batteriefertigung zur Fahrzeugproduktion steigere man die Resilienz der Produktion, so Nedeljković weiter.

Der Standort sei hochflexibel konzipiert, so dass nur geringfügige Anpassungen in Karosseriebau und Montage erforderlich seien, um die neue vollelektrische Fahrzeugarchitektur einzubinden, heißt es beim Autobauer. Im April startete eine 500 Arbeitsplätze starke zweite Schicht im Werk, so dass künftig in Summe etwa 1.000 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in San Luis Potosí tätig sein werden.

Zuvor hatte BMW Investitionen in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar für den Ausbau des Produktionsstandorts Spartanburg in den USA angekündigt. Darin enthalten sind eine Milliarde US-Dollar für die Vorbereitung der Produktion von Elektrofahrzeugen im US-Werk des Unternehmens sowie 700 Millionen US-Dollar für den Bau eines neuen Montagezentrums für Hochvoltbatterien im nahe gelegenen Woodruff.