BMW errichtet Zellfabriken an sechs Standorten

„Um unseren Bedarf langfristig abzudecken, werden wir mit unseren Partnern Batteriezellfabriken mit einer jährlichen Kapazität von jeweils bis zu 20 GWh an sechs Standorten in den für uns wichtigen Märkten aufbauen: zwei in China, zwei in Europa und zwei in USMCA“, erläutert Joachim Post, Vorstand für Einkauf und Lieferantennetzwerk bei BMW. An CATL und EVE Energy seien bereits Aufträge in Höhe eines zweistelligen Milliarden-Eurobetrags vergeben worden. Die beiden Unternehmen werden jeweils zwei Gigafactories in China und Europa errichten. Die Nominierung für die beiden Fabriken in der der nordamerikanischen Freihandelszone USMCA steht indes noch aus.

Auch Nachhaltigkeit spielt bei der Produktion eine Rolle: Kobalt, Lithium und Nickel müssen anteilig aus Sekundärmaterial bestehen, der Strom aus erneuerbaren Energien bezogen werden. Gegenüber der aktuellen Batteriezellgeneration reduziere sich der CO2-Fußabdruck in der Fertigung dadurch um bis zu 60 Prozent, heißt es in einer Mitteilung des OEMs. Zudem werden Kobalt und Lithium aus zertifizierten Minen stammen. Die Beschaffung erfolge entweder direkt über die BMW Group oder über den Batteriezellhersteller.