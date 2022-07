Für Prof. Stefan Bratzel war der i3 bei seiner Vorstellung ein Kompetenzträger der Elektromobilität, fast so bedeutend wie Tesla.

"Der i3 war ein interessanter Versuch eines deutschen Herstellers, eine eigene Elektroplattform und ein eigenständiges Fahrzeug zu entwickeln", sagt der Direktor des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. "Die Herangehensweise gleicht Tesla und steht für den Beginn der E-Mobilität eines deutschen Herstellers."

Doch hohe Entwicklungskosten und eine teure Carbonproduktion machten den i3 wirtschaftlich nicht erfolgreich, die Absatzerwartungen lagen höher als die tatsächlichen Verkäufe. Fehler beim Konzept sieht er daher bei der teuren Carbon-Karosserie und bei der Segment-Wahl.

Ein elektrischer Kleinwagen für rund 35 000 Euro war nicht massenkompatibel. "Mit einer größeren Fahrzeugklasse hätte BMW mehr Geld verdienen können", sagt Prof. Bratzel.

Audi A2: Kurzes Leben wegen zu teurer Karosserie

Andere Vorreiter hatten es ähnlich schwer. Etwa der De Lorean DMC-12 von 1981. Er wurde von Giorgio Giugiaro als erstes ethisches, da nachhaltiges und für die Ewigkeit gebautes Automobil konzipiert, so Tumminelli. Dazu gehörte eine von Lotus entwickelte Karosserie mit tragender Struktur aus faserverstärktem Kunststoff und rostfreie Haut aus Edelstahl. Wegen mangelhafter Finanzierung geriet das Auto mit Flügeltüren zum Flop. Kultstatus erlangte es als Zeitmaschine in der Filmtrilogie "Zurück in die Zukunft".

Auch der A2 von Audi überzeugte laut Tuminelli 2000 mit seiner Alu-Karosserie in fünftüriger One-Box-Form, lief aber nach nur fünf Jahren aus. "Der nicht skalierbare Alu-Spaceframe war schlichtweg zu teuer", so der Professor. Sprich, die in sich schlüssige Konstruktion war nicht für andere Modelle verwendbar.