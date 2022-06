Bis 2023 will BMW für jedes seiner weltweiten Fahrzeugwerke über ein digitales Abbild verfügen. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem Münchener Startup NavVis, das bisher vor allem durch Technologien in den Bereichen Reality Capturing und Digital Twin bekannt wurde. Mittels mobiler 3D-Laserscanner erstellen die Unternehmen gemeinsam fotorealistische Panoramabilder, Grundrisse und Punktwolken der bestehenden Produktionsstätten. Bis ins kleinste Detail werden hierbei sämtliche Gebäudestrukturen, Anlagen und Außenbereiche abgebildet.

Der OEM setzt sich die virtuelle Planung als Kernelement der Digitalisierung auf die Agenda und strebt so das Ziel an, sämtliche Produktionsprozesse virtuell planen zu können. Die Digital Twins für das Werk im US-amerikanischen Spartanburg, das Stammwerk in München und das Werk Regensburg liegen bereits vor.

„Wir eröffnen uns dadurch vollkommen neue Möglichkeiten, sowohl umfangreiche Neuplanungen, als auch kleinere Umbauten in bestehenden Strukturen hoch effizient, präzise und flexibel umzusetzen“, erklärt Michele Melchiorre, Leiter Produktionssystem, Planung, Werkzeug- und Anlagenbau der BMW Group.