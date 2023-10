Markus Flasch übernimmt zum 1. November 2023 die Leitung von BMW Motorrad. Er folgt auf Markus Schramm, der BMW Motorrad seit 2018 leitete und am 31. Oktober 2023 in den Ruhestand treten wird. Derzeit ist Flasch als Produktlinienleiter für die Entwicklung und Konzeption aller Fahrzeuge der Marke BMW in der Mittel- und Oberklasse sowie der Marke Rolls-Royce verantwortlich. Nachfolger für die Leitung dieser Produktlinien wird zum 1. Januar 2024 Nicolai Martin, der seit 2004 bei BMW beschäftigt ist. Er leitet aktuell den Bereich Fahrerlebnis, in dem die Entwicklung aller Funktionalitäten des Fahrwerks, der Fahrdynamik und dem Automatisierten Fahren gebündelt sind. Neuer Leiter des Bereichs Fahrerlebnis wird Mihiar Ayoubi, der seit 1997 für BMW arbeitet. Aktuell verantwortet Ayoubi als Hauptabteilungsleiter die Entwicklung aller Fahrzeuge der Marke Rolls-Royce.