Wie weit reicht die Batterie des BMW i5?

Beim Fahrgefühl verhält es sich ähnlich: Die Maße der achten Generation haben leicht zugenommen, der Radstand wurde vergrößert. Freude am Fahren bereitet sie dennoch. Als BMW i5 eDrive40 bringt die in Portugal getestete, vollelektrische Variante bis zu 250 kW/340 PS und ein maximales Drehmoment von 430 Nm auf die Hinterachse. Die Marke von 100 km/h wird damit in sechs Sekunden erreicht, bei 193 km/h ist allerdings Schluss. Deutlich rasanter geht es beim i5 M60 xDrive zu. Der elektrische Allradantrieb kommt auf 442 kW/601 PS, ein Systemdrehmoment von bis zu 820 Nm und spurtet in 3,8 Sekunden von Null auf 100 – Höchstgeschwindigkeit 230 km/h.

Wesentlich wichtiger dürfte in Zeiten der Elektromobilität jedoch die Reichweite sein. Schließlich steht die Reihe zwischen 3er und 7er ebenso für Komfort auf Langstrecken. In der Basisvariante gibt BMW hierfür einen WLTP-Wert zwischen 479 und 582 Kilometern an. Der M60 liegt etwas darunter. Für Vielfahrer bleibt dies auf langen Strecken eine Krux. Da tröstet auch die neue Max Range-Funktion nur bedingt darüber hinweg. Mit ihr lässt sich die Reichweite um bis zu 25 Prozent erhöhen, sollte sich die Suche nach einer Ladestation schwieriger gestalten als gedacht. Klimaanlage, Sitzbelüftung sowie Sitz- und Lenkradheizung sind dann nicht mehr nutzbar. Zudem wird die Höchstgeschwindigkeit auf 90 km/h limitiert.