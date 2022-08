Mit ihrer Partnerschaft zielen die Unternehmen darauf ab, den lokalen Markt gemeinsam weiter zu entwickeln und führender Lieferant für Abgasreinigungssysteme in der Region zu werden. Purem hält 51 Prozent der Anteile des neuen Joint Venture-Unternehmens, Aapico die verbleibenden 49 Prozent. Das Unternehmen Purem Aapico fertigt Produkte für asiatische und internationale Automobilhersteller für den Einsatz im lokalen thailändischen Markt sowie der ASEAN-Region.

Während Purem seine globale Expertise in Industrialisierung Entwicklung, Engineering und Produktmanagement in das neue Unternehmen einbringe, ergänze Aapico die Aktivitäten mit lokaler Marktkenntnis in Produktion, Personalwesen, IT sowie Kundenservice, heißt es seitens der Partner. Ein gemeinsames lokales Managementteam soll die Geschäftsleitung übernehmen. Für die Produktion wird ein neues Werk in Amata City Rayong, rund 100 Kilometer südöstlich von Bangkok, gebaut. Die Fertigungsstätte entsteht auf dem Firmengelände von Aapico Rayong. Geplanter Start für die Produktion von Abgassystemen für einen internationalen Automobilhersteller ist bereits im dritten Quartal 2023. Im ersten Schritt entstehen den Unternehmen zufolge dabei 80 neue Arbeitsplätze.