Elvira Tölkes leitet Qualitätssicherung bei VW

In ihrer neuen Position berichtet Elvira Tölkes direkt an den Vorstandsvorsitzenden der Marke, Thomas Schäfer. Tölkes verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Automotive-Sektor und verantwortete unter anderem Themen in der Produktion, der Produktentwicklung und der Qualitätssicherung. Vor ihrem Wechsel zur Marke VW verantwortete die Expertin bei Audi ein interdisziplinäres Projekt zur digitalen Transformation in der Beschaffung und der IT. Ihre Vorgängerin Christiane Engel wird als Sprecherin der Geschäftsführung und Geschäftsführung Technik zum Volkswagen-Standort Osnabrück wechseln.

Die Aufgabe von Tölkes werde es sein, „den von Christiane Engel eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen und das Qualitätsniveau unserer Fahrzeuge aufs nächste Level zu heben“, erklärt Markenchef Thomas Schäfer. „Top-Qualität bei Materialien, Verarbeitung, Software und digitalen Diensten spielt eine entscheidende Rolle, um von unseren Kundinnen und Kunden wieder als Love Brand wahrgenommen zu werden.

Mit über 1.200 Mitarbeitenden betreut die Qualitätssicherung der Marke Volkswagen Pkw insgesamt 28 Produktionsstandorte über alle Fahrzeugklassen von Volkswagen hinweg. Neben der Berücksichtigung von Kundenfeedback und der Sicherstellung der Produktqualität verantwortet der eigenständige Geschäftsbereich unter anderem die Optimierung von Fertigungsprozessen.