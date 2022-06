Die Cloud als App-Store für smarte Produktionsanwendungen

Dieser Anwendungsfall wird durch die Industrial Cloud des Volkswagen Konzerns ermöglicht, die alle Produktionsdaten aus dem weltweiten Netzwerk an Fabriken zusammenführt. Mittels eines App-Store-Ansatzes soll jeder an die Cloud angeschlossene Standort die entsprechenden Anwendungen für seine Maschinen, Werkzeuge und Anlagen direkt aus der Cloud beziehen können und damit noch effizienter produzieren. Den Tests in Neckarsulm soll ein größeres Roll-out der Cloud auf zahlreiche weitere Werke folgen.

Bereits jetzt werden die Möglichkeiten dieser Lösung auch von anderen Werken in Anspruch genommen. Im VW-Werk Emden wird die Cloud zur Auswertung der Schweißdaten genutzt. Das automatisierte Messen und Abgleichen der notwendigen Daten zu Stromfluss und Spannung ermöglicht auch hier eine permanente und genauere Qualitätssicherung. Mitglieder des bisherigen Prüfteams werden sich künftig um die Überwachung der Daten am Dashboard kümmern und bei auffälligen Schweißpunkten manuell nachprüfen.

Machine Learning macht teure Kameratechnologie überflüssig

Künstliche Intelligenz, spielt für alle Bereiche der Smart Factory und daher auch für die Qualitätssicherung eine große Rolle. Bei BMW wird KI-Technologie etwa zur Qualitätssicherung in der Lackiererei eingesetzt. In Echtzeit wertet das System Produktionsdaten aus, erkennt Unregelmäßigkeiten im Lack und analysiert deren Ursache. Aufgrund unterschiedlicher Blickwinkel oder variierender Beleuchtung ist diese bedeutende Aufgabe in der Regel ein klarer Fall für das geschulte, menschliche Auge.

Doch durch umfängliches Anlernen anhand von Bildern aus der Lackiererei kann dieser Job mittlerweile auch durch künstliche Intelligenz übernommen werden. Diese baut ihre eigenen Fähigkeiten durch maschinelles Lernen stetig aus und kann daher nicht nur Fehler im Lack erkennen, sondern identifiziert zusätzlich den Fehlertyp und leitet das Fahrzeug in den entsprechenden Nachbearbeitungsprozess weiter. Durch dieses Verfahren könnte neben wertvollen Kapazitäten auch deutlich an Platz und Kosten für teure Kamerahardware gespart werden, heißt es von Seiten des bayerischen Herstellers.

„Wir nutzen in der Produktion der BMW Group mehr als 200 Anwendungen“, erklärt BMW-Produktionsvorstand Milan Nedeljković hinsichtlich künstlicher Intelligenz. „Mit Hilfe von KI automatisieren wir Prozesse in der Logistik und in der Fertigung. Auch in der Instandhaltung lassen sich zukünftig verstärkt smarte Ansätze verfolgen. Aber auch Qualitätsabläufe lassen sich mit KI ganz neu definieren“, so Nedeljković weiter.