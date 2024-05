In das Jahr 2023 startete Rivian mehr oder weniger als verlängerte Werkbank für die Amazon-Warenlogistik. Der E-Commerce-Riese bestellte beim Autobauer, an dem Amazon auch eine Beteiligung hält, insgesamt 100.000 Elektrofahrzeuge für die eigene Logistik, über ein Zehntel davon sind bereits im Einsatz. Im November verkündete Rivian dann, mal wolle den eigenen Elektro-Lieferwagen auch an andere Interessenten verkaufen. Die Produktion für das Jahr 2023 gibt der Hersteller mit rund 57.000 Fahrzeugen an. Bei einem Umsatz von 4,4 Milliarden US-Dollar machte Rivian einen Verlust von 5,4 Milliarden Dollar.

Rivian kämpft mit der Expansion

Gleichzeitig hat der Autobauer mit Problemen bei der Skalierung der eigenen Produktion zu kämpfen: Der geplante Bau einer rund fünf Milliarden US-Dollar teuren Fabrik im US-Bundesstaat Georgia wurde bis auf Weiteres auf Eis gelegt, das geplante Modell R2 soll im bestehenden Werk in Illinois vom Band laufen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Abkühlung des Marktes für Elektrofahrzeuge verwundert die konservative Entscheidung von Rivian nur wenig: Der neue Produktionsstandort sollte eine Kapazität von stolzen 400.000 Fahrzeugen pro Jahr erreichen – ein immenses Risiko für den vergleichsweise kleinen OEM. Stattdessen möchte Rivian das Produktionsziel 2024 nun in etwa auf Vorjahresniveau stabilisieren. Für die Zukunft hat man bei Rivian dennoch große Pläne: Mit dem R2, R3 und R3X wurden drei Modellneuheiten auf Basis einer Mittelklasse-Plattform präsentiert, die 2026 und 2027 unterhalb der seit 2021 erhältlichen Modelle R1S und R1T auf den Markt kommen sollen – auch in Europa.

Lucid Motors setzt auf Saudi-Arabien

Für einen anderen neuen Elektrohersteller – Lucid Motors – wäre die Reise ohne eine gewaltige Finanzspritze aus Saudi-Arabien 2024 vermutlich bereits zu Ende. Zentraler Geldgeber für den Autobauer ist der saudische Public Investment Fund (PIF), der bereits die Mehrheit an Lucid Motors hält. Wenig verwunderlich, dass sich die Aktivitäten des OEM aktuell zunehmend auf den Wüstenstaat konzentrieren. Denn was Amazon für Rivian ist, ist die saudische Regierung für Lucid: Insgesamt 50.000 Fahrzeuge orderte der Staat selbst, über einen Zeitraum von zehn Jahren besteht zudem die Option, die Menge der bestellten Einheiten zu verdoppeln. Vom Band laufen sollen die Fahrzeuge an einem neuen Produktionsstandort in der King Abdullah Economic City (KAEC) im Westen des Landes, der bei voller Auslastung rund 155.000 Autos pro Jahr fertigen soll. Damit ist das Werk in Saudi-Arabien nicht einmal der größte Standort in den Plänen des Herstellers. Im US-Werk Casa Grande im Bundesstaat Arizona sollen unter anderem Kits für die Montage in Saudi-Arabien gefertigt und zudem die saudischen Mitarbeiter qualifiziert werden.