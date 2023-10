Die Umstände könnten günstiger für einen Markteintritt sein. In den ersten neun Monaten des Jahres ist der Automobilmarkt in Vietnam um 27 Prozent eingebrochen. Gründe für den Abschwung sind ein schlechtes Wirtschaftsklima, hohe Zinsen, eine schlechte Kaufkraft und immer noch die Auswirkungen der Coronapandemie. Bei solchen Zahlen müsste eigentlich jeder Manager, der das BWL-Grundstudium erfolgreich absolviert hat, sofort die Reißleine ziehen und alles abblasen. Nicht so Skoda. Die Tschechen verkünden mit einer aufwendigen Zeremonie in Hanoi den Einstand in das südostasiatische Land. Gegen den Strom schwimmen ist aller Ehren wert, aber gleich gegen einen Wasserfall?

Welches Potenzial steckt im Automarkt Vietnam?

Uli Hoeneß, ehemaliger Boss des Fußballclubs FC Bayern, würde in diesem Fall mit einer alten Börsen- Weisheit kontern: „The trend is your friend.“ Das trifft auch in diesem Fall zu. Auf einen längeren Zeitraum gesehen, ist Vietnam von den reinen Zahlen her für die Automobilhersteller das, was eine nie versiegende Goldader für die Glücksritter im Westen der USA im 19. Jahrhundert war: „In der letzten Dekade hat der Automobilmarkt in Vietnam pro Jahr im Schnitt um 16 bis 18 Prozent zugelegt, zwischen 2015 und 2019 waren es sogar 22 Prozent“, erklärt Chu van Tuyen, Vize-Chef von Skoda Vietnam und gibt im gleichen Atemzug Entwarnung, was den temporären Abschwung angeht: „Im letzten Quartal sollen sich die Zahlen wieder erholen.“

Ungeachtet dieser Entwicklungen hat das 99-Millionen-Einwohner-Land ein großes Absatzpotenzial. Auf tausend Einwohner kommen aktuell lediglich 38 Autos, allerdings sind 70 Millionen Motorräder unterwegs. Dass die allgegenwärtigen Mopeds auf den Straßen Vietnams bald der Vergangenheit angehören, ist klar, ebenso wie das, was sich die Autofahrer wünschen. Die Antwort lautet wie fast überall: SUV. Im vergangenen Jahr machten die Crossover 40,7 Prozent der Verkäufe aus. Bei einer Gesamtzahl von knapp 360.000 Einheiten sind das 146.500 Exemplare. Auf den Plätzen zwei und drei folgen kompakte Limousinen (25,4 Prozent) und Mehrzweckfahrzeuge, sogenannte MPVs (16,1 Prozent). „Wir erwarten, dass hier bis 2030 rund eine Million Autos pro Jahr verkauft werden“, sagt Chu van Tuyen, der auch bei Skodas lokalem Partner und Importeur TC Motor arbeitet. Der Importeur ist kein heuriger Hase. Die Thanh Cong Group arbeitet bereits seit einiger Zeit mit Hyundai beim Joint Venture Hyundai Thanh Cong Vietnam zusammen.

Welche Autobauer sind in Vietnam vertreten?

Hyundai betreibt bereits eine zweite Fabrik in der Ninh Binh Provinz und will so seine Produktionskapazitäten bis zum Jahr 2025 auf 180.000 Einheiten pro Jahr steigern. Auch Kia - zusammen mit Branchenführer Thaco Auto – produziert lokal, die deutschen Premiummarken Mercedes und BMW wollen ebenfalls in Vietnam Fuß fassen. Vor allem Toyota hat sich in den letzten 25 Jahren als eindeutiger Marktprimus etabliert und schon 1997 die erste Fabrik im südostasiatischen Land eröffnet.