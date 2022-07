Werk in Vietnam als Blaupause der Expansion

Bei der Expansion in andere Märkte ist die Haupt-Fabrik in Vietnam das Vorbild, nach der alle anderen gespiegelt werden. Das erste Ziel auf der Vinfast-Karte ist der US-Bundesstaat North Carolina. Dort entsteht für rund zwei Milliarden US-Dollar eine Fabrik, in der ab Juli 2025 150.000 Autos vom Band laufen. Die besten Wünsche der Amerikaner begleiten den Markteinstieg des asiatischen Autobauers. Präsident Joe Biden heißt Vinfast ausdrücklich willkommen. Schließlich sollen mit der Produktionsstätte circa 7.000 Jobs entstehen.

Gut ein Jahr später soll das US-vietnamesische Duo schon 500.000 Modelle produzieren und Ende 2026 sollen jährlich rund 950.000 Einheiten vom Band laufen. Um diese Zahl zu stemmen, soll auch in Europa eine Vinfast-Fabrik aus dem Boden wachsen. Wo genau ist noch völlig offen. Potenzielle Kandidaten gibt es genug, darunter das Ford-Werk in Saarlouis oder die Opelfabrik in Eisenach.

„Wir haben eine lange, sehr detaillierte Anforderungsliste. Dass diese Punkte erfüllt sind, ist wichtiger als der Platz, wo das Werk steht. Wir verlassen uns nie auf eine Option, sondern haben immer einen Plan B parat und wenn notwendig einen Plan C oder D“, erklärt Madame Thuy, wie sie von ihren Angestellten ehrfürchtig bezeichnet wird. Bei der Suche nach dem geeigneten Platz arbeiten die Asiaten mit German Trade and Invest (GTAI) zusammen. Eine Verbindung, die noch aus Zeiten des ehemaligen CEO Michael Lohscheller stammt. Die Vietnamesen setzen eben nicht alles auf die Karte Nordamerika, sondern bereiten den zeitgleichen Marktantritt in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden vor. Geplant sind zunächst 50 Stützpunkte, davon allein 25 in Deutschland. Beginnend mit Niederlassungen in Frankfurt, Berlin, Köln, Oberhausen und Hamburg.