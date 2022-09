| von Fabian Pertschy Neuer CFO

Johan Ekdahl verantwortet Finanzen bei Volvo

Interimsmäßig bekleidete Johan Ekdahl den Posten als Chief Financial Officer schon seit Juni. Mit Beginn des Septembers tritt er offiziell die Nachfolge von Björn Annwall an. Dieser hatte in den vergangenen Monaten bereits zwei neue Funktionen übernommen.