Erneuter Personalwechsel im Stellantis-Konzern: Mario Köhler wird zum 19. Juni 2023 neuer Markenchef von Opel in Deutschland. Für den 46-Jährigen bedeutet dies einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter. Er verlässt die Position als Head of Network & Retail Europe bei Toyota Europe.



Zuvor arbeitete Köhler zudem bei Toyota Deutschland als Director Sales, Aftersales & Network. Stefan Moldaner, der seit Anfang dieses Jahres interimistisch die operative Markenführung bei Opel innehatte, wechselt nun in die markenübergreifende Vertriebsorganisation von Stellantis Deutschland.



„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Mario Köhler, einem erfahrenen Vertriebsexperten. Wir haben große Ziele auf unserem wichtigen deutschen Heimatmarkt, wir wollen unsere Marktposition sukzessive stärken", sagt Opel CEO Florian Huettl. 2028 will Opel in Europa rein elektrisch unterwegs sein. Deutschland spiele dabei eine wesentliche Rolle: Die Fahrzeuge werden weiterhin in Rüsselsheim entwickelt und designt. Modelle wie Astra und Grandland werden zudem in Rüsselsheim beziehungsweise Eisenach produziert.