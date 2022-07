In seiner neuen Funktion wird Markus Haupt unter anderem dafür zuständig sein, Produktionssynergien zwischen den Werken in Martorell, Pamplona und Palmela zu realisieren. Der Manager ersetzt als Produktionschef von Seat Herbert Steiner, der das Unternehmen verlassen wird.

Markus Haupt verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Volkswagen-Konzern, wo er 2001 seine berufliche Laufbahn begann. Unter anderem war der studierte Betriebswirt hier für Prototypen von Seat und Audi, sowie das Prozess- und Projektmanagement für Vorserien von Seat zuständig. Unter anderem leitet Haupt große Produktionsprojekte wie die A0-Klasse des Volkswagen-Konzerns in Wolfsburg oder die Serieneinführung des T-Roc in Palmela, Portugal. In den vergangenen Jahren trieb der Produktionsexperte als Präsident von Volkswagen Navarra und General Manager des Werks Pamplona die konzernweite Umstellung der Produktion auf Elektromobilität voran.

„Markus ist ein Experte in der Produktion und in den Prozessen, und er kennt Seat sehr gut“, kommentiert Seat-Vorstand Wayne Griffith die Personalie. „Ich freue mich, dass er die Herausforderung angenommen hat, das Unternehmen zu elektrifizieren und uns bei unserem Ziel unterstützt, Spanien zu einem zukünftigen Zentrum für Elektromobilität in Europa zu machen.“

Laura Carnicero tritt als neue Personaldirektorin die Nachfolge von Xavier Ros an. Die promovierte Wirtschaftsingenieurin begann ihre Karriere in der Autoindustrie 1999 bei Seat. Hier bewegte sich die Managerin dabei überwiegend im Bereich Forschung und Entwicklung, bis 2015 der Wechsel ins Personalwesen folgte. Unter anderem trieb Carnicero bei Seat Qualifikationsprogramme für Smart-Factory-Technologien voran.