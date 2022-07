Mit dem Tochterunternehmen Scout möchte Volkswagen den Marktanteil in den USA künftig wieder ausbauen. Im Fokus steht dabei vor allem die Fertigung von Pickup-Modellen mit elektrischen Antrieben.

Pablo Di Si, Executive Chairman der Volkswagen Südamerika Region, wird die Leitung der VW Group of America übernehmen und als CEO der Volkswagen Nord Amerika Region fungieren. Keogh und Di Si werden ihre neuen Ämter zum 1. September antreten.

„Scott Keogh und Pablo Di Si haben beide eine entscheidende Rolle beim Turnaround unseres Geschäfts in ihren jeweiligen Regionen Nord- bzw. Südamerika gespielt“, sagte Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess. „In ihren künftigen Positionen werden sie maßgeblich dazu beitragen, dass unser Konzern die historischen Marktchancen in den USA ausschöpfen kann und wir so unsere Wachstumsstrategie in dieser Region weiter kraftvoll voranbringen.“