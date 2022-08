Sein Vorgänger Achim Heinfling wechselt nach 30 Jahren im Audi-Konzern in den Ruhestand. Unter anderem hatte er bei der Volkswagentochter Führungspositionen in der Planung und Produktion von Motoren und Fahrwerken sowie die Transformation des Standorts in Győr verantwortet. Von 2017 bis 2019 war Heinfling als Vorstandsvorsitzender von Audi Hungaria neben der Motoren- und Fahrzeugproduktion auch für alle angrenzenden Funktionen am Standort verantwortlich.