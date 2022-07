Der gleiche Gedanke liegt einem Pilotprogramm für die modulare Produktion zugrunde, das autonome fahrerlose Transportsysteme einsetzt, um einige Vormontageprozesse zu rationalisieren. Ein Beispiel hierfür bildet der Einbau von Sonderausstattungen - ein Prozessschritt, der lange Zeit Effizienzsteigerungen in der Fließbandmontage verhindert hat. Das entsprechende Programm könnte laut Audi bis 2025 in die Serienproduktion überführt werden.

Technik für mehr Nachhaltigkeit

Dass Innovationen rund um die Smart Factory nicht nur die Effizienz und Flexibilität, sondern auch die Nachhaltigkeit der Produktion erhöhen sollen, betont Audi-Produktionsvorstand Walker höchstselbst. An der Spitze der Klima-Agenda der Ingolstädter steht dabei der Energieverbrauch – unter anderem aufgrund der unklaren Versorgungslage infolge des Ukrainekrieges. Dabei sind die Einsparpotenziale in Werken wie Ingolstadt enorm: Jeder der fünf Stanzpressen, die täglich mehrere Dutzend Kilometer gewalzten Stahls zu Karosserien formen, verbraucht drei Millionen KWh pro Jahr – so viel wie etwa 800 Haushalte oder eine Kleinstadt zusammen.

Im Rahmen des Tech-Days zeigt Audi unter anderem die zahlreichen Möglichkeiten, den Stromverbrauch zu erfassen und über verschiedene Zeiträume zu analysieren. Im Fokus steht dabei unter anderem die Lokalisierung von Verbrauchsspitzen in den eigenen Anlagen. Man sei dabei, ein automatisches Warnsystem einzurichten, das auf Anomalien hinweist, heißt es dazu seitens Audis. So habe die Aufdeckung suboptimaler Einstellungen von Belüftungssystemen im Werk bereits zu Einsparungen in Höhe von 190.000 Euro geführt. "Die Dekarbonisierung ist in der Gesellschaft sehr wichtig und unsere Mitarbeiter denken genauso. Es ist also sehr wichtig, einen Arbeitgeber zu haben, der über umweltfreundlichere Lösungen, Autos und Produkte nachdenkt", sagt Gerd Walker.