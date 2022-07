Ab dem 01. Juli 2022 übernimmt Stefan Krug die Leitung des Zentralbereichs Produktion beim weltweit viertgrößten Automobilzulieferer Brose. In seiner neuen Position wird der gebürtige Coburger das weltweite Produktionsnetz bestehend aus 65 Standorten in 24 Ländern verantworten. Außerdem fallen die Zentralfunktionen Qualität, Logistik, Werksplanung und Produktionstechnologie in seinen neuen Aufgabenbereich.