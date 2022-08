Steven David verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Fertigung und im operativen Geschäft. Zuletzt war er als Head of Component Operations bei Stellantis beschäftigt. Davor war David in verschiedenen Positionen für Fiat Chrysler aktiv, darunter etwa Vice President of Manufacturing und Head of Manufacturing Engineering. Im Rahmen seines Studiums am MIT erwarb David unter anderem einen Bachelor-Abschluss in Luft- und Raumfahrtechnik sowie jeweils einen Master in Maschinenbau sowie Operations and Technology Management.