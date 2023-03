Ab 2027 möchte PowerCo Batterien in einer Gigafactory im kanadischen St. Thomas produzieren. „Unsere Nordamerika-Strategie ist eine zentrale Komponente unseres 10-Punkte-Plans aus dem vergangenen Jahr. Mit den Entscheidungen für die Zellproduktion in Kanada und für den Scout-Standort in South Carolina beschleunigen wir die Umsetzung unserer Nordamerika-Strategie“, kommentiert Konzern-CEO Oliver Blume. Die Fabrik in Kanada stellt nach Gigafactories in Salzgitter und Valencia den dritten entsprechenden Standort des Konzerns dar und soll primär batterieelektrische Fahrzeuge der Konzernmarken in der Region ausstatten.

Bis zum Jahr 2030 möchte Volkswagen mehr als 25 neue Elektrofahrzeuge auf den US-amerikanischen Markt bringen. Neben dem Hochfahren der Montage des ID.4 in Chattanooga ist hierfür auch ein Ausbau der mexikanischen Werke in Puebla und Silao vorgesehen, die in der zweiten Hälfte der Dekade Elektrofahrzeuge und entsprechende Komponenten montieren sollen. Gleichzeitig treibt Volkswagen auch die Expansion von Electrify America voran, die ein Netz aus 800 Ladestationen und 3.500 Chargern in den USA und Kanada vorsieht.