Blume legt Wert auf Teamspirit

Jetzt hat also Oliver Blume das Ruder in der Hand. Lange galt der Manager schon als Kronprinz, war aber wenig erpicht darauf, den Thron zu besteigen. Doch irgendwann konnte man sich dem Verdikt des Aufsichtsrats und der Eigentümerfamilien nicht mehr entziehen. Dennoch gab es mit seinem Machtantritt am 1. September bereits erste Stimmen, die die Doppelfunktion in Wolfsburg und Zuffenhausen kritisch sehen. Schließlich sei die Aufgabe beim Konzern schon groß genug.

Immerhin kehrt mit Oliver Blume ein konzilianterer Führungsstil ein, bei dem die Begriffe Teamwork und Zuhören eine größere Rolle spielen als das unbedingte Festhalten an Hierarchien. Herbert Diess hat seinem Nachfolger einige Baustellen hinterlassen. Eine der größten ist die hauseigene Softwareschmiede Cariad, bei der sich die Verantwortlichen in rascher Abfolge die Türklinke in die Hand gaben, bis endlich Diess selbst das Kommando übernahm. Die Ambitionen sind groß. Man will unabhängig von amerikanischen Hightech-Giganten wie Google oder Apple sein eigenes Betriebssystem stricken. Dies ist per se schon eine Mammutaufgabe.