Chengdu, Daqing und Taizhou sind die maßgeblichen Werke

Die industrielle Präsenz von Volvo in China basiert auf den drei Fabriken, in denen der XC60 (Chengdu), der S90 und der S60 (Daqing) sowie der XC40 und der C40 (Taizhou) hergestellt werden. Kommerziell ist die schwedische Marke in 160 Städten vertreten, in denen sie 298 Autohäuser betreibt, davon 25 in den Mega-City-Zentren dieses gigantischen Landes mit 1,4 Milliarden Einwohnern. „Dennoch“, so Bjorn Annwall, Chief Commercial Officer und stellvertretender CEO von Volvo, „gibt es Raum für Wachstum, wenn man bedenkt, dass das Verhältnis von Autos pro erwachsener Person 200 zu 1.000 beträgt.“

Annwall verrät auch, dass es eine andere Art von Daten gibt, die das Wachstumspotenzial für den Autoverkauf wie nirgendwo sonst auf der Welt ausschöpfen: „40 Prozent der Käufer von Premiumautos sind unter 35 Jahre alt (gegenüber 14 Prozent in den USA), und ihr Durchschnittsalter liegt bei 36 Jahren (50 in den USA und 56 in Europa).“ Nach Regionen betrachtet ist Europa der größte Markt für Volvo, aber nach Ländern betrachtet ist China der Markt Nummer eins mit einem Viertel vor den USA, Großbritannien und Deutschland.