In China betreibt Volvo bereits ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Shanghai sowie Werke in Chengdu, Daqing und Taizhou. Bereits seit 2010 ist ein Designteam in Shanghai für den Hersteller aktiv. Eines der ersten Projekte, an dem die kreativen Köpfe federführend beteiligt waren, ist der Volvo EX90 Excellence.