Ein Besuch bei Lotus in Hethel hat ein bisschen was von einer Zeitreise: Seit der chinesche Automobilgigant Geely nach Volvo und Proton auch den britischen Sportwagen-Produzenten übernommen hat, sind mehr als 100 Millionen Pfund in das englische Stammwerk geflossen. Doch verwinkelte Zufahrten, antiquierte Schlagbäume und flache Backsteinbauten beamen Besucher zurück in die späten 1980er, als die Firma ihren letzten Formel 1-Titel gewonnen hat.

Doch der Blick zurück zählt nicht mehr, seit Geely vor sechs Jahren den englischen Patienten übernommen hat. Und am anderen Ende der Welt, schaut man erst recht nur nach vorn. Denn hier in Wuhan, eine gute Flugstunde westlich von Shanghai, schickt Lotus seine Besucher in die Zukunft. In der Wuhan Economic and Technological Development Zone, in der schon zehn Autohersteller und 500 Zulieferer angesiedelt sind und über eine Million Fahrzeuge pro Jahr gebaut werden, hat Geely der britischen Tochter für rund eine Milliarde Euro eine neue Heimat gebaut und ihr so ein industrielles Biotop, geschaffen, in dem Lotus zu einem globalen Luxushersteller für die Generation E aufblühen soll.

Produktionskapazität soll um Faktor 30 steigen

Global EV Production Center lautet der offizielle Name des eine Million Quadratmeter großen Komplexes mit Presswerk, Schweißhalle, Lackiererei, Endmontage und Qualitätskontrolle samt Kalibrierung für das üppige Sensorset der Assistenzsysteme. Und der Unterschied zu Hethel könnte kaum größer sein – von der sechsspurigen Zufahrtsstraße über die kathedralengleiche Eingangshalle bis hin zur blitzweißen Fassade mit dem riesigen LED-Screen über den tagein tagaus das gleiche Image-Video läuft.Vor allem aber sind es die Dimensionen, die den Unterschied machen: Während in Hethel mittlerweile wieder rund 2.000 Mitarbeiter im besten Fall 5.000 Autos bauen sollen, ist das neue Werk in Wuhan auf 2.400 wie so oft in China direkt neben der Produktion untergebrachte Werker und eine Kapazität von 150.000 Autos im Jahr ausgelegt.

Nur die Betriebsamkeit ist hier wie dort vergleichsweise bescheiden. „Zumindest im Augenblick lassen wir es noch langsam angehen“, sagt Tan Xi, der die Fertigung verantwortet und bereits mehr als ein halbes Dutzend Fabriken in China aus dem Boden gestampft hat. Schließlich hat Lotus in den 270.000 Quadratmeter großen Hallen erst vor ein paar Wochen mit der Serienproduktion des Eletre begonnen und baut während des Ramp-Up aktuell gerade mal 40 Autos am Tag. „Doch wir fahren die Produktion konsequent hoch“, sagt Xi, der nach der chinesischen Markteinführung jetzt die ersten europäischen Exemplare des als Hyper-SUV apostrophierten Eletre baut und dafür schon in wenigen Wochen eine zweite Schicht starten will.