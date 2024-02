Jetzt also ist die Zeit reif für einen neuen Lancia, in Deutschland das erste Modell der Italiener seit über sieben Jahren. Der Name stand einst für Tradition und Sportlichkeit wie im Aurelia, Fulvia oder Flavia, aber auch für lupenreine Sportwagen wie den Montecarlo oder den auf Rallyepisten legendären Strato. Nach dem Verkauf an Fiat hatte die Firma unter dem Spardiktat der neuen Mutter gelitten, verkalkulierte sich mit Neuerscheinungen wie Lybra oder Thesis, die keiner wirklich haben wollte. Auch der Golf-Konkurrent Delta fuhr sich nicht in die Herzen der Fans. Als einziges verbliebenes Modell überlebte der Kleinwagen Ypsilon, der jedoch nur noch in Italien verkauft wird, dort aber im letzten Jahr immerhin noch gut 45.000 Käufer fand und das dritthäufigste verkaufte Auto im Stiefelland war.

Der Neue schlägt nun die Brücke zum in den Ruhestand verabschiedeten Vorgänger, behält aber dessen Namen. Der gut 20 Zentimeter längere neue Ypsilon soll Vorreiter einer ganzen Lancia-Familie werden und bildet im europäisch-amerikanischen Mischkonzern zusammen mit Alfa Romeo und DS die „Premiumfamilie“ von Stellantis. Hochwertiger, feiner und auch teurer als ähnliche Modelle der zahlreichen Rivalen. Dazu bringt der Italien-Stromer diverse Design-Merkmale mit, die an die Helden von einst erinnern sollen. So ist die Frontpartie mit dem neuen Lancia-Logo zwischen einer durchgehenden Lichtleiste und den markanten Scheinwerferaugen eine Hommage an den sportlichen Montecarlo der 80er-Jahre. Dazu kommt ein verchromter Schriftzug auf der Motorhaube.