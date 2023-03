Stellantis will insgesamt 155 Millionen US-Dollar in drei Werke in Kokomo, im US-Bundesstaat Indiana, investieren, um dort neue elektrische Antriebsmodule (EDM) zu produzieren. Diese sollen künftig in Nordamerika hergestellte Elektrofahrzeuge antreiben und so die Elektrifizierungsziele des Herstellers in Nordamerika unterstützen. Die Investition soll zudem mehr als 250 Arbeitsplätze in den drei Werken sichern, heißt es.

Bis 2030 plant Stellantis mehr als 25 Markteinführungen von batterieelektrischen Fahrzeugen in den USA. Das in Kokomo gefertigte EDM wird in Fahrzeuge integriert, die auf den Plattformen STLA Large und STLA Frame entwickelt werden. Das Modul ist eine Komplettlösung für den Antriebsstrang von Elektrofahrzeugen und besteht aus drei Hauptkomponenten - Elektromotor, Leistungselektronik und Getriebe - die in einem Bauteil zusammengefasst sind, um eine bessere Leistung zu wettbewerbsfähigen Kosten zu erzielen. Darüber hinaus soll der optimierte Wirkungsgrad des neuen EDM jeder Plattform eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern ermöglichen.