| von Werner Beutnagel Probleme im Schienennetz der Bahn

BMW-Produktion in Dingolfing steht still

Ein Oberleitungsschaden bei der Bahn hat die Produktion im größten europäischen BMW-Werk in Dingolfing lahmgelegt. Am heutigen Montag fielen in beiden Montagehallen sowohl Früh- als auch Spätschicht aus.