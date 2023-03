Auf dem Elektromarkt tummeln sich zahlreiche Newcomer aus China und den USA, die sich derzeit ihren Weg nach Europa bahnen. Noch nie war die Zahl der neuen Wettbewerber so groß wie jetzt im Wandel vom Verbrenner zum Elektroauto. Auch der chinesische Automobilhersteller Aiways mit Sitz in Shanghai schickt seine Elektrofahrzeuge ins Rennen. Eine hochautomatisierte und digitalisierte Fertigung in Shangrao (China) soll dem OEM einen Wettbewerbsvorteil in Form einer besonders flexiblen Fahrzeugproduktion verschaffen.

Nach nur 14 Monaten Bauzeit und einem Investment von umgerechnet rund 1,7 Milliarden Euro nahm die Produktionsstätte im Februar 2019 ihren Betrieb auf. Der Shangrao Industriepark in der chinesischen Provinz Jiangxi befindet sich im Umfeld dreier florierender Wirtschaftsräume, die sich derzeit zu Chinas wichtigsten Standorten für die Automobilindustrie und ihrer Zulieferer entwickeln. Zum über 630.000 Quadratmeter großen Werk gehören ein Presswerk, der Karosseriebau, die Lackiererei, eine Batterie-Fertigungsanlage sowie die Montagehalle. Aktuell können hier jährlich 150.000 Fahrzeuge entstehen.