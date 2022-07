Lackiererei setzt auf Industrie 4.0

Nicht nur in der Montage ist in Köln derzeit viel in Bewegung: „Wir haben derzeit 45 Baustellen in der Lackiererei“, sagt Britta Dürscheid, Fertigungsingenieurin im Lack und derzeit Projektleiterin für verschiedene Baustellen. So baut Ford unter anderem eine neue Nahtabdichtungs-Anlage auf, in der die Karossen vor dem Auftragen der Lackschichten versiegelt werden. Statt einer stationären Primer-Anlage möchte der Autobauer künftig auf vierzehn softwaregesteuerte Roboter setzen. Zehn von ihnen sind für den Farbauftrag zuständig. „Sie lackieren genauer als die stationäre Anlage“, erklärt Dürscheid. „Es gibt also weniger Lacknebel, sprich wir reduzieren den Materialaufwand.“