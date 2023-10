Die Enttäuschung ist groß. "Das war eine Schockstarre für die Menschen. Und das geht uns als Betriebsräten nicht anders", sagte Betriebsratschef Markus Thal nach der Belegschaftsversammlung am Donnerstag, bei der bekannt wurde, dass die Verhandlungen zwischen dem Autobauer und einem Großinvestor über eine Übernahme des Werkes gescheitert sind.



Der mögliche Investor hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass er die Gespräche nicht fortsetzen wolle, wie Ford-Deutschland-Chef Martin Sander der Deutschen Presse-Agentur sagte. Nun stehen Sozialplan-Verhandlungen an. Für den Fall, dass es keine Einigung gibt, kündigte der Betriebsrat bereits Warnstreiks und eine Urabstimmung über einen unbefristeten Arbeitskampf an. Aktuell arbeiten bei Ford in Saarlouis 4.400 Mitarbeiter, hinzu kommen weitere 1.300 in Zuliefererbetrieben.



Immerhin: Entgegen der bisherigen Absage des Investors sollen die Verhandlungen an diesem Wochenende doch fortgeführt werden. Das bestätigte Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) in Saarlouis. Er habe die Erwartungshaltung an das Ford-Management, dass man den Termin nicht nur "pro forma" wahrnehme. "Ich erwarte, dass das keine Kaffeefahrt wird, sondern dass da ernsthafte Verhandlungen geführt werden", sagte Barke der Deutschen Presse-Agentur. "Sollte es mit Ford am Ende keine Lösung bringen, und vom Scheitern muss man hier ausgehen, dann haben wir als Landesregierung ein Interesse, auf einem anderen Wege mit diesem Investor auch für die Zeit nach 2025 ins Gespräch zu kommen."



Auch der Betriebsratsvorsitzende Thal zeigte sich skeptisch, dass bei den Verhandlungen zwischen Ford und dem Investor noch etwas herauskommt. "Wir werden jetzt das tun, wofür wir da sind. Wir werden aushandeln, was die Beschäftigten für den Verlust ihres Arbeitsplatzes erhalten", sagte er. Sollte Ford nicht in der Lage sein, nach dem, was der Belegschaft in den vergangenen 16 Monaten zugemutet worden sei, "den Geldsäckel ordentlich aufzumachen, dann knallt es eben richtig, dann hat man es nicht besser verdient".



Basis für einen Sozialplan sind laut Ford-Chef Sander nun 1.000 Arbeitsplätze, die bereits für die Zeit nach dem Produktionsende zugesagt worden seien. Sie könnten "eine gute Basis sein, so etwas wie einen Gewerbepark an diesem Standort zu schaffen". Die Regierung kann Barke zufolge lediglich Rahmenbedingungen setzen. "Das haben wir in diesem Prozess getan. Weit über unsere Grenzen hinaus", sagte er. Das Land habe in den unterschiedlichsten Branchen intensiv verhandelt und ein Paket in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrags auf den Tisch gelegt. "Es ist uns als Land schließlich gelungen, uns über die Eckpunkte einer Gesellschaftervereinbarung für ein gemeinsames Joint Venture mit dem Investor, weiteren Partnern und dem Land zu einigen", teilte er mit.