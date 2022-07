Der Standort im Norden Frankreichs soll als Kompetenzzentrum für elektrische Hochleistungskomponenten ab 2024 über eine Million Motoren pro Jahr fertigen, darunter 500.000 Elektroaggregate und 510.000 Hybridantriebe.

Für die Produktion des neuen ePT-160kW-Motors modernisierte Renault den Standort auf einer Fläche von rund 8.000 Quadratmetern. Die neue Fertigung umfasst vier Montage- und zwei Wickelllinien mit einer Kapazität von 120.000 Motoren pro Jahr. Durch ihre flexible Auslegung lasse sich diese Zahl jedoch auf 240.000 Einheiten steigern, so Renault.

„Die Fertigung des neuen Elektroaggregats für den Renault Megane E-Tech Electric markiert eine wichtige Etappe in der elektrischen Antriebsstrategie der Renault Group“, erläutert Jose Vicente de los Mozos, Industrial Director der Gruppe. „Ein weiterer, gemeinsam mit Valeo entwickelter Elektromotor wird künftig ebenfalls in Cléon montiert, womit die Renault Group ihr Engagement für den Standort und ihren Willen, ihre Aktivitäten in Frankreich zu konzentrieren, unterstreicht.“